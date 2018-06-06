Зидан ушел из "Реала" из-за разногласий с Пересом по двум трансферам
Французский специалист Зинедин Зидан ушел из мадридского "Реала" из-за разногласий с президентом клуба Флорентино Пересом по двум трансферам.
Так, по сведениям The Sun, бывший наставник "сливочных" попросил первое лицо королевского клуба подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара. Однако Перес отказался удовлетворять данную просьбу Зидана. В свою очередь президент настаивал на покупке голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, что шло в разрез с планами тренера, который полностью доверял "первому номеру" своей команды Кейлору Навасу. Из-за этих разногласий 45-летний специалист и решился покинуть "Сантьяго Бернабеу".
Напомним, Рамос назвал своего фаворита на замену Зидану. | soccernews.ru
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