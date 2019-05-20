Зидан установил личный антирекорд

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Зидан установил личный антирекорд

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан впервые в своей тренерской карьере проиграл в двух матчах Примеры подряд, сообщает Opta.

В воскресенье "сливочные" уступили "Бетису" (0:2), а неделю назад столичная команда потерпела поражение от "Реал Сосьедада" (2:3).

Зидан вернулся в "Реал" 11 марта 2019 года. До этого он возглавлял "бланкос" с января 2016 по май 2018 года.

С королевским клубом француз выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

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