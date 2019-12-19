Зидан установил рекорд Эль Класико

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан стал рекордсменом Эль Класико, сообщает Mister Chip.

Француз не проиграл в пяти первых матчах с "Барселоной" на "Камп Ноу". Ранее подобное не удавалось ни одному тренеру "сливочных".

В активе Зидана две победы и три ничьи в гостевых играх с "блауграной".

Не пропустите: Зидан прокомментировал результат матча с "Барселоной". | http://soccernews.ru