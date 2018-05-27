Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан установил рекорд Лиги Чемпионов, сообщает Opta.

45-летний француз стал первым тренером, выигравшим самый престижный еврокубковый турнир трижды подряд (2016, 2017, 2018).

Также Зидан догнал в рейтинге самых титулованных тренеров в истории ЛЧ Карло Анчелотти и Боба Пэйсли.

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