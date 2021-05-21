Зидан: "Уверен, что "Реал" станет лучше без меня"

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Зидан: "Уверен, что "Реал" станет лучше без меня"

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан сделал заявление о своём будущем в королевском клубе.

"Знаю, что многие хотят, чтобы я остался. Болельщики всегда любили меня. А я, в свою очередь, старался отдавать всего себя ради "Реала". Счастлив быть частью этого клуба уже на протяжении 20 лет. "Реал" - лучшее, что случалось в моей жизни. Станет ли команда лучше без меня? Да, я уверен в этом", - приводит слова Зидана Football Italia.

Напомним, что контракт француза с "бланкос" рассчитан ещё на один сезон.

"Реал" перед заключительным туром Ла Лиги идёт на втором месте и по-прежнему претендует на чемпионство.

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