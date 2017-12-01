Зидан уверен, что Роналду выиграет "Золотой мяч"

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Зидан уверен, что Роналду выиграет "Золотой мяч"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о том, кто должен выиграть "Золотой мяч".

"Роналду такой же человек, как и мы, но временами кажется, что это не так. На самом деле, нет предела его возможностям. Он заслуживает выиграть пятый "Золотой мяч", и я не сомневаюсь, что так и будет. Криштиану не собирается останавливаться на достигнутом. Он хочет завоевать и шестой, и седьмой "Золотой мяч" - приводит слова Зидана FourFourTwo.

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