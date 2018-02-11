Зидан уже выбрал стартовый состав на матч с ПСЖ

Наставник "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после победы над "Реал Сосьедадом" (5:2).

"Я уже знаю, кто выйдет в стартовом составе на матч с ПСЖ, но давайте дождемся среды. Каждый из футболистов готов играть, но я пока не хочу называть тех, кто начнет.

Мы провели феноменальный первый тайм, быстро забили, прессинговали, играли эффективно. С мыслями о следующей игре мы кое-что поменяли, но по-прежнему контролировали игру, и я очень рад" - приводит слова Зидана Goal.com.

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