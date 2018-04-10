Зидан уже ждёт Азара

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Зидан уже ждёт Азара

Лидер лондонского "Челси" Эден Азар уже летом может стать игроком мадридского "Реала".

Британская и испанская пресса давно сватает бельгийца в столицу Испании, а вероятный пролёт "Челси" мимо Лиги Чемпионов только увеличивает шансы на трансфер.

Футбольная общественность уже вовсю обсуждает вероятный переход и то, как Зинедин Зидан ждёт Азара в стане "Реала". 

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