Зидан в четвертый раз подряд не проиграл на "Камп Ноу"

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Зидан в четвертый раз подряд не проиграл на "Камп Ноу"

В матче 36-го тура чемпионата Испании "Реал" на выезде сыграл вничью с "Барселоной" (2:2).

Благодаря этому наставник королевского клуба Зинедин Зидан остается непобедимым на "Камп Ноу" уже на протяжении четырех матчей (2 победы и 2 ничьих).

При этом "Реал" под руководством Зидана на своем поле проиграл "Барселоне" два матча из трех.

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