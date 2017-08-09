Зидан в четвертый раз за карьеру игрока и тренера выиграл Суперкубок УЕФА

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Стоит отметить, что наставник королевского клуба Зинедин Зидан завоевал этот трофей уже в четвертый раз в своей карьере.

45-летний француз ранее выиграл Суперкубок в качестве футболиста - с "Ювентусом" в 1996 году и "Реалом" в 2002.

А в качестве тренера Зидан становился обладателем титула с "Реалом" в 2016 и 2017 годах.

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