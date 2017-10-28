Зидан: "В Ла Лиге нет лёгких матчей"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча десятого тура Примеры против "Жироны".

"Нас ждёт очередной соперник, и он доставит нам трудности, как это обычно и бывает. Мы ожидаем сложную игру, ведь лёгких матчей в Ла Лиге нет. Мы не думаем о том, что будем выступать на этом стадионе впервые. Мы играем в воскресенье, а в среду нас ждёт Лига Чемпионов. К тому же нам придётся оба раза играть в гостях. Но мы привыкли к плотному графику" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что матч "Жирона" - "Реал" состоится в воскресенье в 18:15 по московскому времени.

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