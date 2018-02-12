Зидан: "В матче против ПСЖ должны быть готовы на 300%"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящей игре своей команды против французского ПСЖ в рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Мы должны быть физически и умственно сосредоточены и мотивированы на 300%, чтобы встретиться с командой, которая выдает невероятный сезон и имеет очень хороших игроков. Но с помощью наших болельщиков у нас будет дополнительная мотивация", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан высказался о своей возможной работе с ПСЖ. | soccernews.ru