Зидан: "В матче с "Атлетико" выложимся на сто процентов"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча 12-го тура испанской Примеры против "Атлетико".

"Мы хотим победить "Атлетико" и сделаем всё ради этого, как и наш соперник. У обеих команд одинаковое количество очков, поэтому никто не лучше и не хуже другого. Мы осознаём важность этого матча и выложимся на сто процентов" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Реал" состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.

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