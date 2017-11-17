Зидан: "В матче с "Атлетико" выложимся на сто процентов"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча 12-го тура испанской Примеры против "Атлетико".
"Мы хотим победить "Атлетико" и сделаем всё ради этого, как и наш соперник. У обеих команд одинаковое количество очков, поэтому никто не лучше и не хуже другого. Мы осознаём важность этого матча и выложимся на сто процентов" - цитирует Зидана Marca.
Напомним, что матч "Атлетико" - "Реал" состоится в субботу в 22:45 по московскому времени.
Не пропустите: Кальдерон: "Огонь внутри футболистов "Реала" погас". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" едет в пригород Мадрида в гости к "Леганесу"
-
Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала"
-
Ответы на все вопросы или просто борьба за третье место: "Спартак" гостит у "Краснодара"
-
Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"
-
Холодный выезд для москвичей: "СКА-Хабаровск" принимает ЦСКА
Лента новостей
-
Симеоне не заинтересован в работе с "Эвертоном"
-
Конте пообещал не бриться до следующего поражения "Челси"
-
Клопп расхвалил игру Джо Гомеса
-
Рафинья заинтересован в переходе в "Палмейрас"
-
Бош о матче со "Штутгартом": "Очень болезненное поражение"
-
Неста покинул "Майами"
-
Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"
-
"Барселона" едет в пригород Мадрида в гости к "Леганесу"
-
Бескомпромиссное дерби Мадрида: "Атлетико" против "Реала"
-
Ответы на все вопросы или просто борьба за третье место: "Спартак" гостит у "Краснодара"
-
Дерби северного Лондона: "Арсенал" принимает "Тоттенхэм"
-
Холодный выезд для москвичей: "СКА-Хабаровск" принимает ЦСКА
-
Роналду следующим летом женится
-
Дортмундская "Боруссия" впервые за 26 лет пропустила в 5 матчах Бундеслиги 14 голов
-
"Порту" – "Портимоненсе" - 3:2 (обзор)
-
Фантастический камбэк "Порту": "драконы" выгрызают волевую победу над "Портимоненсе" в Кубке Португалии
-
"Спартак" намерен продлить Джикию
-
"Фенербахче" хочет купить Смолова
-
Неймар съехал из своего особняка в Париже
-
Наингголан готов сыграть с "Лацио"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|12
|18
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|12
|16
|11
|Сельта Виго
|11
|14
|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4