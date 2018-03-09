Зидан: "В матче с "Эйбаром" будет сложно набрать очки"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 28-го тура испанской Примеры против "Эйбара".

"Нас ожидает очередной сложный матч чемпионата на стадионе с маленьким полем. Будет сложно набрать очки, ведь "Эйбар" проводит хороший сезон. Нам придётся попотеть, чтобы победить. Большое отставание от лидера оказывает на нас психологическое давление, но мы продолжим борьбу" - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что матч "Эйбар" - "Реал" состоится в субботу в 15:00 по московскому времени.

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