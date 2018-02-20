Зидан: "В последнее время дела идут у "Реала" хорошо"

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Зидан: "В последнее время дела идут у "Реала" хорошо"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил последние выступления своей команды.

"Я думаю, что в последнее время дела у нас идут хорошо, и мы хотим продолжить эту тенденцию. Это то, к чему мы стремимся. Завтра у нас будет новая игра, и я хочу, чтобы в ней мы продемонстрировали такую ​​же интенсивность и концентрацию, как и в предыдущих матчах", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, Зидан оценил шансы Марсело, Модрича и Крооса сыграть с ПСЖ. | soccernews.ru

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