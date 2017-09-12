Зидан: "В "Реале" существует зависимость от Роналду"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о значении Криштиану Роналду для своей команды.

"Существует ли зависимость от Роналду? Конечно, он - отличный игрок. Он не только забивает голы, он является важным игроком и лидером, он хочет побеждать, и он передает это другим", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан высказался о своих потерях в линии нападения. | soccernews.ru