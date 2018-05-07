Зидан: "В следующем году мы увидим такое же судейство"

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Зидан: "В следующем году мы увидим такое же судейство"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан на фоне скандального судейства во вчерашнем Эль Класико заявил о необходимости введения видеоповторов.

"Сейчас у нас нет видеоповторов. И в следующем году мы увидим такое же судейство, потому что видеоповторов не будет. С VAR многое изменится, посмотрим, как будут заканчиваться матчи подобного плана" - сказал Зидан.

Напомним, что арбитр Алехандро Эрнандес, обслуживавший матч между "Барселоной" и "Реалом", во втором тайме допустил две ошибки в пользу "сине-гранатовых".

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