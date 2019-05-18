Зидан: "В следующем сезоне болельщики "Реала" будут гордиться нами"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча заключительного тура Примеры против "Бетиса".

"Мы много работали, чтобы хорошо завершить сезон. Мы хотим попрощаться с болельщиками на позитивной ноте. Это был трудный год, и мы хотим донести до фанатов, что мы вернёмся. Они будут гордиться нами в следующем сезоне. Не буду обещать, что мы выиграем все титулы, но мы будем готовиться к отличной кампании. Хорошо, что нынешний сезон подошёл к концу.

Бэйл будет завтра с нами. Это всё, что я могу сказать. Не знаю, станет ли этот матч для него последним. Сезон окончен, и нас ждут перемены", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что матч "Реал" - "Бетис" состоится в воскресенье в 13:00 по московскому времени.

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