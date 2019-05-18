Зидан: "В следующем сезоне болельщики "Реала" будут гордиться нами"

2 Теги реал мадридбетисзинедин зидангарет бэйл

Зидан: "В следующем сезоне болельщики "Реала" будут гордиться нами"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча заключительного тура Примеры против "Бетиса".

"Мы много работали, чтобы хорошо завершить сезон. Мы хотим попрощаться с болельщиками на позитивной ноте. Это был трудный год, и мы хотим донести до фанатов, что мы вернёмся. Они будут гордиться нами в следующем сезоне. Не буду обещать, что мы выиграем все титулы, но мы будем готовиться к отличной кампании. Хорошо, что нынешний сезон подошёл к концу.

Бэйл будет завтра с нами. Это всё, что я могу сказать. Не знаю, станет ли этот матч для него последним. Сезон окончен, и нас ждут перемены", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что матч "Реал" - "Бетис" состоится в воскресенье в 13:00 по московскому времени.

Не пропустите: Зидан: "Если я не смогу выбирать состав команды, то покину "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

OkTawius
Димон

представляю себе картину - сидит полупокер лет 12 от роду, насоздавал аккаунтов на soccernews, зашёл в тэг Реала и обновляет раз в 10 минут, только новость появилась - надо гадость какую-нибудь написать и потом с других аккаунтов поплюсовать эти бредни...бедный чудик пздц)))

Ответить
«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

Зизу, конечно, дал промаху, сидел бы со своими 3 чашками, через лет 50 все бы забыли, что они куплены, а теперь же импотенция и весь мир откровенно угорает над зрелищем "Реал и "великий" тренер Зидан без судей)))"

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бенфика" - чемпион Португалии

"Бенфика" - чемпион Португалии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 37 47
11 Алавес Алавес 37 47
12 Эйбар Эйбар 37 46
13 Леганес Леганес 37 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов