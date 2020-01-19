Зидан вчистую переиграл Лопетеги, но VAR опять все подпортил: разбираем центральный матч 20 тура Ла Лиги между "Реалом" и "Севильей"

"Реал" вернулся из Саудовской Аравии в статусе обладателя Суперкубка Испании. Несмотря на то, что свой последний матч каждая из команд провела 12 января, длительный перелет не мог не сказаться физических кондициях мадридцев. Кроме того, Зинедин Зидан не досчитался нескольких важных игроков. Эден Азар, Марко Асенсио и Серхио Рамос пропускали встречу из-за травмы, а Федерико Вальверде отбывал дисквалификацию. Поэтому неудивительно, что игра началась довольно вяло. Никому не удавалось взять мяч под свой контроль и прижать соперника к воротам. Можно лишь отметить Родриго, которому удалось освободиться из-под опеки и выкатить "ядро" под удар Йовичу – серб в створ не попал. Вот чего точно хватало – это борьбы. Хуан Мунера был вынужден регулярно прерывать игру своим свистком. Проигрывать в единоборствах никому не хотелось, поэтому они обычно завершались нарушениями правил.

Ближе к середине первого тайма стало заметно, что запас сил у "Севильи" больше. Гости начали выигрывать микро-забегания, быстрее принимали решения и, соответственно, моменты у ворот Куртуа появились. На 29-й минуте подопечные Лопетеги таки смогли открыть счет. Банега навесил с углового на грань вратарской, где никто не держал де Йонга. Люк пробил головой в левую "девятку". Однако празднование севильцев прервало вмешательства VAR. Мунера лично пошел смотреть видеоповтор и отменил взятие ворот. Дело в том, что Милитао, который должен держать нидерландца врезался в Гуделя. Рефери расценил этот эпизод как блокировку. Правда, Marca оперативно опубликовала вердикт экс-рефери ФИФА Хуана Андухара, который считает, что гол нельзя было отменять. "Севилья" не стушевались и продолжала нагнетать. "Реал" явно не понимал, что делать с таким напором. Очень заметным был Регилон, права на которого принадлежат "сливочным". Создавалось впечатление, что Серхио старается изо всех сил доказать, что может приносить пользу "Реалу" уже сейчас. Перед самым свистком на перерыв опасную атаку организовал Марсело. Бразилец на дриблинге прорвался к линии штрафной, где его остановили защитники.

После возобновления игры кардинальных изменений на поле не произошло. "Севилья" была более активной, владела мячом, но не создавала остроты. "Реал" был вынужден больше обороняться и очень часто фолил. За первые 10 минут второго тайма не произошло ни одного удара даже в сторону обоих ворот. А на 57-й минуте "Реал" неожиданно открыл счет. Каземиро отдал мяч на Йовичу, который пяткой отпасовал в штрафную правее центра на рывок бразильцу. Хавбек вышел один на один и перебросил "снаряд" через Вацлика, который пытался успеть заблокировать удар, уже падая. Если кто и заслужил забитый мяч, то именно Каземиро. Он и в первом тайме опасно пробивал из-за пределов штрафной, и уже непосредственно перед своим голом имел еще один момент, но залез в офсайд. "Севилья" незамедлительно ответила. Мунир продрался к чужой штрафной, обыгрался с Де Йонгом, который пяткой отдал пас на Эль-Хаддади. Затем Мунир упал, но сохранил мяч и проткнул его на Люка. Де Йонг протянул "сферу" мимо троих соперников вдоль линии штрафной и с 16 метров положил ее под левую стойку ворот Куртуа. В этом эпизоде ​​арбитр также мог отменить гол. Мунир, уже лежа на газоне, нечаянно остановил мяч рукой, а по новым правилам, любая рука в атаке должна фиксироваться. Однако арбитр не отреагировал, а VAR не вмешался.

Гости не успели даже нормально порадоваться, как уже должны были догонять. Васкес получил пас на правом фланге от Модрича, после чего навесил на линию вратарской, где Каземиро выпрыгнул между двух защитников и головой пробил под правую штангу. Вацлик даже не дернулся. Играть оставалось еще больше получаса, но второй гол Каземиро перевернул ход матча. "Севилья" смутилась, а "Реал" наоборот – начал действовать гораздо острее. Этому поспособствовали сравнительно ранние замены Зидана. Мэнди, вышедший вместо Марсело, едва не организовал третий гол в ворота гостей. Француз протянул мяч по левому флангу, ворвался в штрафную и отпасовал в центр под удар Тони Кроосу. Немец пробивал мощно и фактически без сопротивления, но его удар заблокировали уже на линии вратарской. "Севилья" отчаянно пыталась избежать поражения, но устроить настоящий штурм ворот Куртуа никак не удавалось. "Реал" грамотно и компактно оборонялся, не допуская проникновений даже в собственную штрафную. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу мадридцев, которые набрали 43 очка и, по крайней мере временно, единолично стали лидерами Примеры. У "Севильи" осталось 35 очков и четвертая ступенька.

Зидан переиграл Лопетеги

Исходное положение у "Реала" было действительно хуже. Упомянутые выше усталость и кадровые потери ставили перед наставником "сливочных" очень сложную задачу. Особенно на игре мадридцев сказалось отсутствие Вальверде. Феде стал лучшим игроком Суперкубка Испании, но в финале против "Атлетико" получил красную карточку. Как ни странно, но без уругвайца система игры "королевского клуба" страдает больше всего. В начале нынешнего сезона мы наконец увидели тот "Реал", каким его хочет видеть Зидан. Ключевую роль здесь играет высокий прессинг, которым мадридцы зажали "Барселону" в Эль Классико месяц назад. А без Вальверде, способного покрывать пространство и в нападении, и в защите, эту модель реализовать сложно. Сегодня подобные функции пытался выполнять Каземиро. Однако, как бы ни парадоксально звучало в контексте авторства двух голов, бразилец не столь эффективен на чужой половине поля. Имеются в виду конструктивные действия при позиционных атаках и организации высокого прессинга. Оба свои гола Каземиро забивал из зоны центрфорварда, а это уже камень в сторону Йовича, который в очередной раз потерял шанс проявить себя. Зидан компенсировал все минусы эффективным планом на игру. "Реал" действовал в экономном режиме, стараясь не форсировать события и не тратить лишней энергии, которой после вояжа в Саудовскую Аравию и так было не много. Лопетеги же постоянно заставлял своих игроков давить на соперника, проводить быстрые атаки и не держать мяч слишком долго. Мадридцам было трудно сдерживать атаки, но главное, что это удавалось. А во втором тайме французский наставник просто деклассировал своего визави. Как мы уже отмечали, главная проблема "Реала" заключалась в свежести. Ситуацию спасли замены – до 71-й минуты Зидан использовал все три, и его команда забегала. "Реал" начал доминировать на поле. Игроки "Севильи" оказались не готовы к таким метаморфозам, а Лопетеги так и не сумел отреагировать. Во втором тайме мадридцы 34,2% времени проводили на трети поля соперника, а на своей – не более 15-и. В первой половине эти показатели были почти равными.

VAR опять наВАРил!

Систему видеоповторов в футболе беспощадно критикуют, и вчерашний поединок добавил скептикам немало аргументов. На послематчевых пресс-конференция оба тренера вынуждены были вновь говорить о VAR. Лопетеги убежден, что если бы первый гол Де Йонга не отменили, то игра могла сложиться совсем иначе. В свою очередь, Зинедин Зидан заявил, что арбитр принял абсолютно правильное решение. Эпизод со столкновением Гуделя и Милитао действительно очень неоднозначен. Неманья почти не двигался непосредственно в момент контакта, но за секунду до того сделал шаг в сторону защитника и было заметно, как он готовится "принять" Эдера. Защитник был сконцентрирован на перемещении Де Йонга и просто не видел, как Гудель возник на его пути. В баскетболе это был бы идеальный заслон, а здесь он спровоцировал массу дискуссий. Вправе был арбитр не засчитывать и второй гол Где Йонга. В этом эпизоде ​​нарушения еще более явное. Мунир в голевой атаке дважды коснулся мяча рукой. По новым рекомендациям, это бесспорный фол. Однако Хуан Мунера даже не пошел пересматривать момент. Нет сомнений, что ассистент VAR все видел. Тогда почему решение было именно таким? Неужели арбитры решили вернуть "долг" за первый гол? Так или иначе, а вопросов остается больше, чем ответов.

No va a buscarlo, no pic.twitter.com/6ggDqtuBiB — Spanish Correilla (@SCorreilla) January 18, 2020