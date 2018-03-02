Зидан верит в чемпионство "Реала"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан считает, что его команда еще может стать чемпионом Испании в этом сезоне.
"Я не считаю, что у "Реала" больше нет шансов на чемпионство. Говорить так преждевременно. Нам будет трудно завоевать титул, но это возможно. Достаточно посмотреть на "Атлетико". Раньше их отставание от "Барселоны" было огромным, но если они победят в очном матче, то оно сократится до двух очков. Мы должны продолжать бороться", - приводит слова Зидана AS.
Напомним, что "Реал" занимает третье место в Ла Лиге и отстает от лидирующей "Барселоны" на 15 очков. При этом до конца сезона будет разыграно еще 36 очков.
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|Команда
|М
|О
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|25
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|26
|61
|3
|Реал Мадрид
|26
|51
|4
|Валенсия
|26
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|Севилья
|26
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|Эйбар
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|Хетафе
|26
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|Сельта Виго
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|Леганес
|26
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|Реал Сосьедад
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|Алавес
|25
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|17
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|Лас Пальмас
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