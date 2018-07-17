Зидан вернется в "Ювентус"

Экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан получит работу в "Ювентусе", сообщает Libertad Digital.

По сведениям издания, французский специалист станет помощником спортивного директора команды Фабио Паратичи. Возможно, "Ювентус" рассматривает кандидатуру Зидана в качестве будущего преемника нынешнего главного тренер Массимилиано Аллегри.

В бытность футболистом француз в течение шести лет выступал за "Ювентус".

Напомним, что Зидан покинул "Реал" по окончании минувшего сезона, выиграв с клубом три Лиги Чемпионов подряд.

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