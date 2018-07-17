Зидан вернется в "Ювентус"

Теги ювентусзинедин зидан

Зидан вернется в "Ювентус"

Экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан получит работу в "Ювентусе", сообщает Libertad Digital.

По сведениям издания, французский специалист станет помощником спортивного директора команды Фабио Паратичи. Возможно, "Ювентус" рассматривает кандидатуру Зидана в качестве будущего преемника нынешнего главного тренер Массимилиано Аллегри.

В бытность футболистом француз в течение шести лет выступал за "Ювентус".

Напомним, что Зидан покинул "Реал" по окончании минувшего сезона, выиграв с клубом три Лиги Чемпионов подряд.

Не пропустите: Зидан отказался приобретать Неймара в "Реал" из-за Марсело. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов