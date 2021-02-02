Зидан вернулся в работе с "Реалом", переболев коронавирусом

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выздоровел после перенесенного коронавируса и приступил к работе с командой, сообщает пресс-служба клуба.

На сегодняшней тренировке Зидан руководил подготовкой команды к матчу 22-го тура чемпионата Испании с "Уэской" (6 февраля).

После 20 туров "Реал" занимает третье место в турнирной таблице Примеры и отстает от лидирующего "Атлетико" на 10 очков.

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