Зидан вернулся в расположение "Реала"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан вернулся в расположение "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прилетел в Канаду, где команда готовится к сезону, сообщает Marca.

Напомним, что французский тренер на прошлой неделе покинул расположение "бланкос" в связи со смертью старшего брата Фарида.

Во время отсутствия Зидана его заменял ассистент Давид Беттони.

"Реал" 21 июля проведёт первый предсезонный матч против "Баварии".

Не пропустите: У Переса и Зидана возникли разногласия из-за Винисиуса Жуниора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Спартака"

"Краснодар" пытается перехватить трансферную цель "Спартака"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов