Зидан вернулся в расположение "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан прилетел в Канаду, где команда готовится к сезону, сообщает Marca.

Напомним, что французский тренер на прошлой неделе покинул расположение "бланкос" в связи со смертью старшего брата Фарида.

Во время отсутствия Зидана его заменял ассистент Давид Беттони.

"Реал" 21 июля проведёт первый предсезонный матч против "Баварии".

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