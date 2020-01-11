Зидан: "Вижу, что прогрессирую после трёх побед в Лиге Чемпионов"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан порассуждал о своём профессиональном прогрессе.
"После трёх побед в Лиге Чемпионов я стал лучше, как тренер. Вижу, что прогрессирую. Это касается и личностных качеств. Я учусь у людей, которые вокруг, слушаю их. Моя цель - продолжать совершенствоваться. Кто-то, возможно, считает иначе, но мне нравится то, что я делаю. Отдаю всего себя работе, а остальное я не могу контролировать", - приводит слова французского специалиста AS.
Напомним, что Зидан в первый раз возглавил "Реал" в январе 2016 года и тренировал команду до мая 2018 года. За этот период он выиграл 9 трофеев, в том числе 3 Лиги Чемпионов подряд.
В марте прошлого года звёздный тренер вернулся в королевский клуб. В текущем сезоне "сливочные" делят лидерство в Примере с "Барселоной", вышли в 1/8 финала ЛЧ, где сыграют с "Манчестер Сити", а также добрались до финала Суперкубка Испании, где сразятся с "Атлетико".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11