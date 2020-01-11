Зидан: "Вижу, что прогрессирую после трёх побед в Лиге Чемпионов"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан: "Вижу, что прогрессирую после трёх побед в Лиге Чемпионов"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан порассуждал о своём профессиональном прогрессе.

"После трёх побед в Лиге Чемпионов я стал лучше, как тренер. Вижу, что прогрессирую. Это касается и личностных качеств. Я учусь у людей, которые вокруг, слушаю их. Моя цель - продолжать совершенствоваться. Кто-то, возможно, считает иначе, но мне нравится то, что я делаю. Отдаю всего себя работе, а остальное я не могу контролировать", - приводит слова французского специалиста AS.

Напомним, что Зидан в первый раз возглавил "Реал" в январе 2016 года и тренировал команду до мая 2018 года. За этот период он выиграл 9 трофеев, в том числе 3 Лиги Чемпионов подряд.

В марте прошлого года звёздный тренер вернулся в королевский клуб. В текущем сезоне "сливочные" делят лидерство в Примере с "Барселоной", вышли в 1/8 финала ЛЧ, где сыграют с "Манчестер Сити", а также добрались до финала Суперкубка Испании, где сразятся с "Атлетико".

Не пропустите: Зидан разобрал по кусочкам механизм "Валенсии" и сделал то, что не удалось в чемпионате - "Реал" в финале Суперкубка Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов