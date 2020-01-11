Зидан: "Вижу, что прогрессирую после трёх побед в Лиге Чемпионов"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан порассуждал о своём профессиональном прогрессе.

"После трёх побед в Лиге Чемпионов я стал лучше, как тренер. Вижу, что прогрессирую. Это касается и личностных качеств. Я учусь у людей, которые вокруг, слушаю их. Моя цель - продолжать совершенствоваться. Кто-то, возможно, считает иначе, но мне нравится то, что я делаю. Отдаю всего себя работе, а остальное я не могу контролировать", - приводит слова французского специалиста AS.

Напомним, что Зидан в первый раз возглавил "Реал" в январе 2016 года и тренировал команду до мая 2018 года. За этот период он выиграл 9 трофеев, в том числе 3 Лиги Чемпионов подряд.

В марте прошлого года звёздный тренер вернулся в королевский клуб. В текущем сезоне "сливочные" делят лидерство в Примере с "Барселоной", вышли в 1/8 финала ЛЧ, где сыграют с "Манчестер Сити", а также добрались до финала Суперкубка Испании, где сразятся с "Атлетико".

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