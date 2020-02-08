Зидан включил Бэйла в заявку "Реала" на матч с "Осасуной"

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Зидан включил Бэйла в заявку "Реала" на матч с "Осасуной"

Тренерский штаб "Реала" во главе с Зинедином Зиданом назвал заявку на игру с "Осасуной".

Отметим, что в список попал вингер Гарет Бэйл, который не появлялся на поле с 22 января.

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе.

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Марсело, Ферлан Менди.

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско.

Нападающие: Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Лука Йович, Винисиус Жуниор.

Матч между "Осасуной" и "Реалом" состоится 9 февраля в 18:00 (мск).

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