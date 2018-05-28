Зидан вмешался в ситуацию с будущим Бензема

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Зидан вмешался в ситуацию с будущим БенземаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вмешался в ситуацию с будущим форварда своей команды Карима Бензема.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" уведомил президента своего клуба, что следующий сезон 30-летний нападающий должен снова начать на "Сантьяго Бернабеу". При этом французский специалист исключил приобретение топового игрока на позицию своего соотечественника.

Напомним, ошибки Ульрайха и Кариуса повысили трансферную стоимость Бензема. | soccernews.ru

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