Зидан вмешался в вопрос с возможной продажей Бэйла

Теги гарет бэйлреал мадридфлорентино пересзинедин зидан

Зидан вмешался в вопрос с возможной продажей БэйлаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вмешался в вопрос с возможной продажей вингера своей команды Гарета Бэйла.

Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес планирует расстаться с 28-летним валлийцем летом следующего года, однако наставник "сливочных", учитывая игру футболиста на клубном Чемпионате Мира, попросил своего босса не принимать поспешных решений по будущему некогда ключевого игрока его команды.

Напомним, "Реал" надеется, что "Барселона" пройдет "Челси" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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