Зидан вновь попросил руководство "Реала" купить Погба

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан обсудил с руководством покупку французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Marca.

По сведениям издания, Зидан считает Погба главной трансферной целью в следующее летнее трансферное окно. Впрочем, руководство "Реала" не согласно с тренером, так как не желает платить за хавбека требуемую сумму. Вместо него клуб может купить хавбека "Аякса" Донни ван де Беека.

В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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