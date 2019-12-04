Зидан вновь попросил руководство "Реала" купить Погба
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан обсудил с руководством покупку французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Marca.
По сведениям издания, Зидан считает Погба главной трансферной целью в следующее летнее трансферное окно. Впрочем, руководство "Реала" не согласно с тренером, так как не желает платить за хавбека требуемую сумму. Вместо него клуб может купить хавбека "Аякса" Донни ван де Беека.
В нынешнем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" шесть матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Реал" готов предложить "Манчестер Юнайтед" двух игроков за Погба. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
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|2
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|14
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|4
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|Кристал Пэлас
|15
|21
|6
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|14
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|Вулверхэмптон
|14
|20
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|Шеффилд Юнайтед
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|19
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|Арсенал Лондон
|14
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|Манчестер Юнайтед
|14
|18
|11
|Бернли
|15
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|Борнмут
|15
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
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|Астон Вилла
|14
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|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|17
|Эвертон
|14
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
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|Норвич Сити
|14
|11
|20
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|14
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