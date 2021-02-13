Зидан вновь потребовал от "Реала" купить Погба

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Зидан вновь потребовал от "Реала" купить Погба

Главный тренер мадридский "Реала" Зинедин Зидан по-прежнему хочет видеть в своей команде французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, французский специалист требует купить Погба еще с лета 2019 года, но президент королевского клуба Флорентино Перес отказывается приобретать хавбека из-за его высокой трансферной стоимости.

Впрочем, ближайшим летом цена на Погба может снизиться, так как его контракт с манкунианцами истекает летом 2022 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи. 

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