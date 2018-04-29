Зидан: "Во вторник нас ждет игра всего сезона"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче своей команды против мюнхенской "Баварии" в рамках 1/2 финала Лиги Чемпионов.

"Это будет игра всего сезона для нас. Мы подходим к ней в хорошей форме, но это еще ничего не значит. Мы должны провести великий матч... Нам придется делать то, чего мы еще не делали в этом году: быть сконцентрированными, играть в свой футбол, сражаться и сделать все возможное, чтобы выйти в финал Лиги Чемпионов", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Зидан прокомментировал победу над "Леганесом". | soccernews.ru