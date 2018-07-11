Зидан восхищен сборной Франции

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поздравил сборную Франции с выходом в финал Чемпионата Мира-2018.

Зизу в своем инстаграме Зидан выложил фото игроков французской команды и подписал его иконками в виде аплодисментов и национального флага.

Публикация от zidane (@zidane) 11 Июл 2018 в 1:17 PDT

Напомним, что Франция в полуфинале ЧМ-2018 обыграла Бельгию (1:0) и теперь в финале сыграет с победителем пары Хорватия - Англия.

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