Зидан восхищен сборной Франции

Теги франциязинедин зидан

Зидан восхищен сборной Франции

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поздравил сборную Франции с выходом в финал Чемпионата Мира-2018.

Зизу в своем инстаграме Зидан выложил фото игроков французской команды и подписал его иконками в виде аплодисментов и национального флага.

 

 

Публикация от zidane (@zidane)

Напомним, что Франция в полуфинале ЧМ-2018 обыграла Бельгию (1:0) и теперь в финале сыграет с победителем пары Хорватия - Англия.

Не пропустите: Африка тоже в финале: 15 игроков сборной Франции представляют чёрный континент. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов