Зидан возглавил "Реал"

Сегодня, 11 марта, стало известно, что Зидан снова возглавил "Реал". Об этом сообщает официальный твиттер мадридского клуба.

Контракт с 46-летним французом подписан до 2022 года.

Под руководством Сантьяго Солари "Реал" неудачно выступил в Кубке Испании и Лиге чемпионов. В чемпионате клуб отстает от лидирующей "Барселоны" на 12 баллов.

Зидан возглавлял "Реал" с января 2016-го по май 2018 года и за 2,5 сезона выиграл 9 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов.

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