Зидан возьмет Лунина на предсезонный сбор "Реала"

1 Теги реал мадридзинедин зиданандрей лунин

Зидан возьмет Лунина на предсезонный сбор "Реала"

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может остаться в королевском клубе. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан планирует взять украинца на предсезонный сбор команды, сообщает COPE.

По данным источника, на сбор отправятся 25 футболистов:

Вратари: Куртуа, Зидан, Лунин, Навас

Защитники: Вальехо, Карвахаль, Одриосола, Марсело, Рамос, Менди, Варан, Начо

Полузащитники: Кроос, Иско, Модрич, Асенсио, Диас, Васкес, Азар, Бэйл

Нападающие: Бензема, Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Диас.

На данный момент в списке нет бразильца Каземиро и уругвайца Федерико Вальверде, которые со своими сборными участвуют в Кубке Америки. 

Не пропустите: "Реал" будет бороться за Погба до закрытия трансферного окна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Переса и лысого шарлатана на мыло!
Переса и лысого шарлатана на мыло!

Скоро этого мошенника, устроившего в мешке семейный подряд, дедушка Фло выпрет без задней мысли ))))))))))))))

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Адвокат: "Никакую реабилитацию Кокорин не проходит, он в СИЗО"

Адвокат: "Никакую реабилитацию Кокорин не проходит, он в СИЗО"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов