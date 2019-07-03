Зидан возьмет Лунина на предсезонный сбор "Реала"

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин может остаться в королевском клубе. Главный тренер мадридцев Зинедин Зидан планирует взять украинца на предсезонный сбор команды, сообщает COPE.

По данным источника, на сбор отправятся 25 футболистов:

Вратари: Куртуа, Зидан, Лунин, Навас

Защитники: Вальехо, Карвахаль, Одриосола, Марсело, Рамос, Менди, Варан, Начо

Полузащитники: Кроос, Иско, Модрич, Асенсио, Диас, Васкес, Азар, Бэйл

Нападающие: Бензема, Йович, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс, Диас.

На данный момент в списке нет бразильца Каземиро и уругвайца Федерико Вальверде, которые со своими сборными участвуют в Кубке Америки.

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