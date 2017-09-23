Зидан: "Возможно меня сглазили"

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Зидан: "Возможно меня сглазили"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан иронически прокомментировал неудачный старт своей команды в чемпионате Испании.

"Возможно меня сглазили, как считаете? Не волнуйтесь, я всегда был и остаюсь сияющей звездой. Я извлекаю максимум, а неудачи - это часть футбола. Скоро у нас следующий матч, и у "Реала" есть шанс всё изменить. Отставание может быть и 10-15 очков, в футболе есть взлёты и падения. Все команды будут проходить через это. Но я не буду истерить. У нас есть матч, в котором мы можем реабилитировать себя. А я буду доказывать, что достоин работать в таком большом клубе" - приводит слова Зидана французская пресса.

Не пропустите: Зидан: "Сезон длинный, и мы будем бороться за титул". | http://soccernews.ru

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