Зидан: "Возможно, в "Реале" будут новые игроки"

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Зидан: "Возможно, в "Реале" будут новые игроки"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что королевский клуб может пополниться новыми футболистами.

"После класико Бензема рассказал мне, что получил травму. Неприятно, когда футболист выбывает из строя из-за повреждения. 

Я говорил с Пересом, возможно, в "Реале" будут новые игроки. Впрочем я не хочу, чтобы кто-то уходил с команды. Этот состав начал сезон и я хочу, чтобы мы боролись все вместе до конца. 

"Нумансия" это непростой соперник, они неплохо выступают в Сегунде. Мы уважаем их и понимаем, что это будет важный матч. Мы потерпели болезненное поражение от "Барселоны", но продолжаем бороться за победу во всех трех турнирах", – приводит слова Зидана Marca.

Матч 1/8 финала Кубка Испании "Реал" - "Нумансия" состоится 4 января и начнется в 23:00 мск.

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Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

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