Зидан: "Возможно, в "Реале" будут новые игроки"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что королевский клуб может пополниться новыми футболистами.
"После класико Бензема рассказал мне, что получил травму. Неприятно, когда футболист выбывает из строя из-за повреждения.
Я говорил с Пересом, возможно, в "Реале" будут новые игроки. Впрочем я не хочу, чтобы кто-то уходил с команды. Этот состав начал сезон и я хочу, чтобы мы боролись все вместе до конца.
"Нумансия" это непростой соперник, они неплохо выступают в Сегунде. Мы уважаем их и понимаем, что это будет важный матч. Мы потерпели болезненное поражение от "Барселоны", но продолжаем бороться за победу во всех трех турнирах", – приводит слова Зидана Marca.
Матч 1/8 финала Кубка Испании "Реал" - "Нумансия" состоится 4 января и начнется в 23:00 мск.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|16
|42
|2
|Атлетико Мадрид
|16
|36
|3
|Валенсия
|16
|34
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|16
|29
|6
|Вильярреал
|16
|24
|7
|Жирона
|16
|23
|8
|Эйбар
|16
|21
|9
|Хетафе
|16
|20
|10
|Реал Сосьедад
|16
|20
|11
|Леганес
|15
|20
|12
|Сельта Виго
|16
|18
|13
|Атлетик Бильбао
|16
|18
|14
|Бетис
|15
|18
|15
|Леванте
|16
|17
|16
|Эспаньол
|16
|17
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|16
|15
|18
|Алавес
|16
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|Малага
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|Лас Пальмас
|16
|11