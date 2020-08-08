Зидан впервые в тренерской карьере вылетел из Лиги Чемпионов

"Манчестер Сити" прекратил историческую серию наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана.

Ранее француз ни разу в тренерской карьере не вылетал из Лиги Чемпионов, исключительно побеждая в турнире у руля "сливочных".

В текущем розыгрыше главного еврокубка "Реал" дважды уступил "Сити" со счётом 1:2 и прекратил участие в соревновании.

Напомним, что "бланкос" под руководством Зидана трижды выигрывали ЛЧ - в 2016, 2017 и 2018 годах.

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