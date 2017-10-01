Зидан: "Все, что для Роналду важно - быть на поле и играть"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о возможном продлении соглашения с Криштиану Роналду.

"Асенсио прав в том, что он сказал о Роналду. Он может вблизи ощущать это - Криштиану пример для всех. Его энергия передается остальным ребятам. Я счастлив, что Асенсио продлил соглашение. Он заслуживает этого. Я счастлив за всех, кто подписал контракты. Будем надеяться, что и другие в конечном итоге останутся в клубе.

Роналду играет хорошо. Он делает то, что любит больше всего - играет и забивает. Я не собираюсь вмешиваться в ситуацию с его контрактом. Это дело футболиста и клуба. Уверен, все будет хорошо, как всегда. Не будет никаких проблем между ним и клубом. Все, что для него важно - быть на поле и играть" - приводит слова Зидана AS.

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