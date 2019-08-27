Зидан все еще надеется увидеть Погба в "Реале" до закрытия трансферного окна

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не оставляет попыток купить игрока "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Француз настаивает на том, чтобы футболист перешел в стан мадридцев этим летом, информирует Marca.



Отметим, что следующим летом "Реал" сможет бесплатно приобрести полузащитника "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, тем не менее Зидан настаивает на покупке Погба.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" оценивал 26-летнего Погба в 180 миллионов евро. Впрочем, теперь манкунианцы могут не согласиться продать француза даже за такую сумму, так как не смогут купить ему замену из-за закрытого трансферного окна в английской Премьер-лиге.

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