Зидан все еще заинтересован в Погба
Наставник "Реала" Зинедин Зидан по-прежнему заинтересован в трансфере хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По сведениям журналиста RMC Sport Фредерика Хермеля, французский специалист уверен, что Погба значительно усилит среднюю линию команды.
"Стоит напомнить, что марте 2019 года, когда Зидан вернулся в "Реал", он показал Флорентино Перес список с пятью-шестью игроками. В этом списке Погба был выше Азара. И президент обещал ему этот трансфер. Однако "МЮ" требовал 150 миллионов евро, а Перес не пошел на такие траты", - заявил Хермель.
В текущем сезоне Погба провел всего 8 матчей и отметился двумя голевыми передачами.
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|20
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|Реал Сосьедад
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|31
|7
|Валенсия
|20
|31
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|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14