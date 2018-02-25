Зидан: "Всегда могу положиться на Бензема"

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Зидан: "Всегда могу положиться на Бензема"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил критикам форварда своей команды Карима Бензема.

"Бензема показал, насколько он хорош, когда его очень сильно критиковали. Я всегда могу положиться на него. В больших матчах он всегда показывает, каким великим игроком он является", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, вчера Бензема помог "Реалу" выиграть у "Алавеса". | soccernews.ru

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