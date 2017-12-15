Зидан встал на защиту Бензема

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поддержал форварда Карима Бензема.

"Я не согласен с критикой Бензема. Меня интересуют не только его голы. Карим - футболист другого плана. Он не будет забивать по 50 голов за сезон, зато обладает другими качествами.

Мне нравится то, что Карим делает для "Реала". Он командный футболист и в этом отношении - один из лучших. Я это очень ценю. Пока я жив, продолжу защищать Бензема" - приводит слова Зидана Marca.

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