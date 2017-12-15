Зидан встал на защиту Бензема
Наставник "Реала" Зинедин Зидан поддержал форварда Карима Бензема.
"Я не согласен с критикой Бензема. Меня интересуют не только его голы. Карим - футболист другого плана. Он не будет забивать по 50 голов за сезон, зато обладает другими качествами.
Мне нравится то, что Карим делает для "Реала". Он командный футболист и в этом отношении - один из лучших. Я это очень ценю. Пока я жив, продолжу защищать Бензема" - приводит слова Зидана Marca.
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|Команда
|М
|О
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|15
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|2
|Валенсия
|15
|34
|3
|Атлетико Мадрид
|15
|33
|4
|Реал Мадрид
|15
|31
|5
|Севилья
|15
|28
|6
|Вильярреал
|15
|21
|7
|Хетафе
|15
|20
|8
|Леганес
|15
|20
|9
|Жирона
|15
|20
|10
|Реал Сосьедад
|15
|19
|11
|Сельта Виго
|15
|18
|12
|Бетис
|15
|18
|13
|Эйбар
|15
|18
|14
|Атлетик Бильбао
|15
|17
|15
|Леванте
|15
|16
|16
|Эспаньол
|15
|16
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|15
|15
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|Алавес
|15
|12
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|Малага
|15
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|20
|Лас Пальмас
|15
|10