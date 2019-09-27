Зидан встал на защиту Эдена Азара

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан вступился за игрока команды Эдена Азара, который пока не отметился результативными действиями в мадридском клубе. Об этом сообщает AFP.

Напомним, бельгиец перешел в стан "сливочных" этим летом из "Челси" за 100 миллионов евро. Недавно он восстановился после травмы и поучаствовал в 3 матчах Ла Лиги.

"Мы знаем о классе Азара. Уверены, что он принесет пользу нашей команде.

Я многого от него жду, и он это знает. Мы все поддерживаем его, он с нами. С ходом сезона он станет тем игроком, которого все хотят видеть", - сказал Зидан.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится в субботу, 28 сентября, на "Ванда Метрополитано". Начало - в 22:00 мск.

В турнирной таблице Примеры "Реал" занимает 1 место, имея в активе 14 баллов. У "Атлетико" 13 очков и 3 позиция.

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