Зидан встретился с Погба во время международного перерыва
СМИ узнали о встрече наставника "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По информации британского таблоида The Mirror, французы пересеклись в Дубае во время октябрьского перерыва на матчи сборных.
Неизвестно, что обсуждали тренер и футболист. Вполне вероятно, что речь шла о возможном переходе хавбека в королевский клуб.
Прошлым летом Зидан настаивал на трансфере Погба, но "Реалу" не удалось договориться с "МЮ" об условиях сделки.
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