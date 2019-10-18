Зидан встретился с Погба во время международного перерыва

СМИ узнали о встрече наставника "Реала" Зинедина Зидана и полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По информации британского таблоида The Mirror, французы пересеклись в Дубае во время октябрьского перерыва на матчи сборных.

Неизвестно, что обсуждали тренер и футболист. Вполне вероятно, что речь шла о возможном переходе хавбека в королевский клуб.

Прошлым летом Зидан настаивал на трансфере Погба, но "Реалу" не удалось договориться с "МЮ" об условиях сделки.

Не пропустите: "Тоттенхэм" назвал "Реалу" условие по трансферу Эриксена. | http://soccernews.ru