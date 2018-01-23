Зидан вступился за Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вступился за ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду, который подвергся критике за то, что после получения рассечения на лице в игре с "Депортиво" он осматривал свое повреждение с помощью телефона.

" Единственное, что он хотел, так это увидеть свою рану и ее глубину. И я ничего не выдумываю, я просто передаю то, что он сказал нам в раздевалке. Медики зашили рану, и уже сегодня утром он был с нами. Если он тренируется с поврежденным глазом, то понятно, что самое главное для него - это команда ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес готов повысить оклад Роналду при одном условии. | soccernews.ru