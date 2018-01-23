Зидан вступился за Роналду

Теги зинедин зиданкриштиану роналду

Зидан вступился за РоналдуГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вступился за ведущего бомбардира своей команды Криштиану Роналду, который подвергся критике за то, что после получения рассечения на лице в игре с "Депортиво" он осматривал свое повреждение с помощью телефона.

"Единственное, что он хотел, так это увидеть свою рану и ее глубину. И я ничего не выдумываю, я просто передаю то, что он сказал нам в раздевалке. Медики зашили рану, и уже сегодня утром он был с нами. Если он тренируется с поврежденным глазом, то понятно, что самое главное для него - это команда", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Перес готов повысить оклад Роналду при одном условии. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Эйбар 20 28
9 Хетафе 20 27
10 Жирона 20 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов