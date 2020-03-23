Зидан выбрал нового нападающего для "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан определился с приоритетным кандидатом на усиление атаки команды во время летнего трансферного окна.
По информации AS, французский специалист хочет видеть на "Сантьяго Бернабеу" форварда "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса.
Зидан уверен, что мексиканец будет успешно действовать в дуэте с многолетней девяткой "сливочных" Каримом Бензема.
В текущем сезоне 28-летний Хименес сыграл за "Вулверхэмптон" 44 матча, забил 22 гола и сделал 10 ассистов. Его рыночная стоимость - 50 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18