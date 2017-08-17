Зидан выделил игру двух будущих лидеров "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выделил игру двух будущих лидеров своей команды.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" остался доволен тем, как матчи за Суперкубок страны против каталонской "Барселоны" провели вингер Марко Асенсио и полузащитник Иско. Учитывая прогресс в игре двух этих футболистов, француз планирует в новом сезоне сделать на них ставку в важных матчах своей команды.

Напомним, Месси поздравил Асенсио с великолепной игрой в матче против "Барселоны". | soccernews.ru