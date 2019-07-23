Зидан выгоняет Бэйла из "Реала" из-за Погба

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Зидан выгоняет Бэйла из "Реала" из-за Погба

Стало известно, почему наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан форсирует уход из клуба вингера Гарета Бэйла.

Как сообщает AS, руководство "бланкос" дало понять французскому тренеру, что трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба возможен после того, как валлиец покинет команду.

Зидан хочет побыстрее заполучить своего звёздного соотечественника, поэтому стал делать публичные заявления, вынуждающие Бэйла уйти.

По данным СМИ, за 30-летнего футболиста ведут борьбу три китайских клуба - "Цзянсу Сунин", "Шанхай Шенхуа" и "Бэйцзин Гоань".

Что касается Погба, то "МЮ" за него требует 200 миллионов евро.

Не пропустите: Зидан высказался о ситуации с Бэйлом. | http://soccernews.ru
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