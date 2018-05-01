Зидан выиграл с "Реалом" девятое двухмачтевое противостояние в плей-офф Лиги Чемпионов из девяти

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Зидан выиграл с "Реалом" девятое двухмачтевое противостояние в плей-офф Лиги Чемпионов из девятиГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вместе со своей командой еще не проигрывал двухматчевых противостояний в рамках плей-офф Лиги Чемпионов.

Так, французский специалист во главе королевского клуба в играх на выбывание самого престижного клубного европейского турнира выиграл все свои девять дуэлей. При этом Зидан также одержал победы в обоих финалах ЛЧ со своей командой.

Напомним, "Реал" в третий раз подряд вышел в финал ЛЧ под руководством Зидана. | soccernews.ru

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