Зидан выиграл с "Реалом" девятое двухмачтевое противостояние в плей-офф Лиги Чемпионов из девяти

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан вместе со своей командой еще не проигрывал двухматчевых противостояний в рамках плей-офф Лиги Чемпионов.

Так, французский специалист во главе королевского клуба в играх на выбывание самого престижного клубного европейского турнира выиграл все свои девять дуэлей. При этом Зидан также одержал победы в обоих финалах ЛЧ со своей командой.

Напомним, "Реал" в третий раз подряд вышел в финал ЛЧ под руководством Зидана. | soccernews.ru