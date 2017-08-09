Зидан выиграл с "Реалом" шестой трофей за 582 дня

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Зидан выиграл с "Реалом" шестой трофей за 582 дня

В матче за Суперкубок УЕФА "Реал" обыграл "Манчестер Юнайтед" (2:1) и стал обладателем трофея.

Этот трофей стал шестым для наставника "сливочных" Зинедина Зидан с королевским клубом, который он завоевал за 582 дня во главе команды.

Ранее "Реал" под руководством француза дважды выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА-2016, клубный чемпионат мира и чемпионат Испании.

Стоит отметить, что в среднем 45-летний Зидан выигрывает с "Реалом" какой-либо титул каждые 97 дней.

Не пропустите: "Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА. | http://soccernews.ru

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