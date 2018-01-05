Зидан: "Выиграть в Сории со счетом 3:0 непросто"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Нумансией" (3:0).

"Я доволен результатом, ведь выиграть в Сории со счетом 3:0 непросто. Да, мы испытывали кое-какие сложности во втором тайме, играя в большинстве. Соперник вдесятером играл лучше, но таков футбол, это часть игры. После финального свистка важен лишь результат, а результата мы добились хорошего.

У нас был план, касающийся Бэйла. Он смог отыграть час, проблем не возникло. Мы рады и продолжим идти этим путем. Гарет будет играть чаще. Важно, чтобы он стабильно получал игровое время" - приводит слова Зидана Marca.

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